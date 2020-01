दिल्ली विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों में नाम क्यों हुआ गायब, संदीप दीक्षित ने खुद बताई वजह

नई दिल्ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्वी दिल्ली से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित (Sandeep Dikshit) ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा किया। दीक्षित ने बताया कि कांग्रेस के कुछ नेताओं से अनबन के चलते उनका नाम दिल्ली विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया।

मीडिया से बातचीत में दीक्षित ने बताया, "ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कुछ नेताओं से मतभेद के चलते मेरा नाम सूची में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन मैं पार्टी के लिए काम करता रहूंगा और दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly polls) में अपनी पुरानी सीट पर पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करूंगा।"

बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इनमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, पूर्व क्रिकेटर-सांसद और मौजूदा विधायक नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई मशहूर नेता शामिल हैं।

