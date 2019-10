महाराष्ट्र कांग्रेस की रैली में नहीं पहुंचे मिलिंद देवड़ा, संजय निरूपम ने पूछा- क्यों नहीं आया निकम्मा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में इसी महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक पार्टियां चुनावी प्रचार के दौरान विरोधियों पर जमकर हमला बोल रही हैं। वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है। पार्टी के अंदर की खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है कांग्रेस नेता संजय निरूपम और मिलिंद देवड़ा के बीच जारी अनबन।

दरअसल, महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली की। इस रैली में ना तो संयज निरुपम पहुंचे और ना ही मिलिंद देवड़ा। निरूपम ने राहुल की रैली में न पहुंचने का कारण बताते हुई ट्वीट किया। लेकिन अपने ट्वीट में उन्होंने मिलिंद देवड़ा पर जमकर हमला भी बोला।

खुद रैली में ना आने पर सफाई देते हुए निरूपम ने ट्विटर पर लिखा, 'एक पारिवारिक कार्यक्रम में जाने के चलते मैं देर रात को समारोह से वापस आया था। इस संबंध में मैंने राहुल गांधी को पहले ही बता दिया था। निरूपम ने आगे लिखा कि राहुल गांधी मेरे लीडर हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन आखिर में उन्होंने लिखा कि निकम्मा कहां था। संजय के इस ट्वीट का सीधा इशारा मिलिंद देवड़ा की तरफ ही था।

Speculations & suspicions about my absence in RG’s Mumbai rallies are meaningless.

Due to an important family function I was very busy whole day,rather till late night.

Had informed him in advance.

He is my leader & he will be always the same for me.

But why was Nikamma absent ?