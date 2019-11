संजय राउत ने फिर साधा बीजेपी पर निशाना, चुनाव पूर्व जिस मुद्दे पर सहमित बनी, उसी पर होगी बात

नई दिल्‍ली। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर जारी सियासी जंग बुधवार को भी जारी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने ताजा बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री पद पर जो सहमति बनी थी उसी पर हमने चुनाव लड़ा था। सहमित के आधार पर ही चुनावी गठबंधन हुआ था। इसलिए नए प्रस्‍ताव पर चर्चा करने का सवाल ही नहीं है। न तो कोई प्रस्ताव आएगा और न ही हमारी तरफ से कोई नया प्रस्‍ताव जाएगा।

उन्‍होंने कहा कि भाजपा और शिवसेना ने चुनावों से पहले सीएम पद को लेकर एक समझौता किया था। उसी आधार पर शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई थी।

संजय राउत ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस मुद्दे पर सहमित बनी थी सरकार गठन की बात भी सिर्फ उसी आधार पर होनी चाहिए।

Sanjay Raut , Shiv Sena , in Mumbai:We'll only have discussions on the proposal that we had agreed on before the assembly polls. No new proposals will be exchanged now. BJP&Shiv Sena had an agreement on post of CM before elections&then only we moved ahead for alliance for elections pic.twitter.com/KC0aUUclvt