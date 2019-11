संजय राउत का बड़ा बयान, दिसंबर के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र में बनेगी नई सरकार

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की घड़ियां अब नजदीक आ रही हैं। हालांकि राजनीतिक दलों की बयानबाजियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को एक बार फिर शिवसेना ने अपनी सरकार बनाने का दावा किया है। संजय राउत ने साफ कहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में शिवसेना प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है।

यही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगले 24 घंटे में ये स्पष्ट हो जाएगा कि नई सरकार का फॉर्मूला क्या होगा? आपको बात दें कि एक तरफ शिवसेना ने अपनी सरकार बनाने का दावा किया है तो दूसरी तरफ शिवसेना से गठबंधन कर सरकार बनाने की संभावना पर चर्चा के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे।

Sanjay Raut , Shiv Sena: All the obstructions which were there in last 10-15 days, regarding the formation of govt in Maharashtra, are not there anymore. You will get to know by 12 pm tomorrow that all the obstructions are gone. The picture will be clear by tomorrow afternoon. https://t.co/aCkQpSCLpL