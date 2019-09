नई दिल्‍ली। शिवसेना के प्रवक्‍ता संजय राउत ने एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्‍होंने कहा कि महाराष्‍ट्र एनडीए में सीटों का बंटवारा भारत-पाकिस्‍तान के बंटवारे से भी जटिल मुद्दा है।

Sanjay Raut, Shiv Sena: Itna bada Maharashtra hai, ye jo 288 seats ka bantwara hai ye Bharat-Pakistan ke bantware se bhi bhayankar hai. Had we sat in Opposition instead of being in govt the picture today would have been different. Whatever we decide on seats we'll let you know. pic.twitter.com/IM4I9Pu1MA