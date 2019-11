महाराष्ट्रः नई सरकार में आदित्य ठाकरे के रोल पर संजय राउत का गोल-मोल जवाब

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार शिवसेना को सरकार बनाने का मौका मिल गया। गुरुवार शाम 6.40 बजे उद्धव ठाकरे भव्य समारोह में बतौर सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ छगन भुजबल और बाला साहेब थोराट भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन इन सबके बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि आदित्य ठाकरे का नई सरकार में क्या रोल होगा।

शिवसेना जिस युवा चेहरे के दम पर प्रदेश में वोट बंटोरने में कामयाब हुई, उस युवा चेहरे को कैबिनेट में जगह मिलेगी या फिर फिलहाल विधायक के तौर पर ही वो सरकार के लिए काम करेंगे।

इस सवाल का जवाब जब शिवसेना के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के नई सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले संजय राउत से पूछा गया तो उन्होंने दिलचस्प जवाब दिया।



Sanjay Raut , Shiv Sena on being asked if Aaditya Thackeray will be given a ministerial post: To include someone in the cabinet or not is the decision of Chief Minister. Uddhav Thackeray ji is now not only his father but the Chief Minister, he will take the decision. #Maharashtra https://t.co/NCQG49atT6