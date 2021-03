संजय राउत ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा - NIA जांच उद्धव सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश

नई दिल्ली। देश केे सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी केस मामले में मुंबई पुलिस के अधिकारी सजिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद नया मोड़ आ गया है। एनआईए की इस कार्रवाई के बाद एक तरफ बीजेपी ने वाझे का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है तो दूसरी तरफ शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार और बीजेपी नता देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है।

I believe Sachin Waze is a very honest & capable officer. He has been arrested in connection with gelatin sticks that were found. One suspicious death also occurred. It's Mumbai Police's responsibility to investigate the matter. No central team was needed: Sanjay Raut, Shiv Sena pic.twitter.com/qWKyXgp5sH