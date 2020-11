संजय राउत बोले - पहले नीतीश सरकार लव जिहाद पर बनाए कानून, उसके बाद उद्धव सरकार करेगी विचार

नई दिल्ली। लव जिहाद पर कानून को लेकर शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग इस मुद्दे को महाराष्ट्र में भी उठा रहे हैं। हमसे भी पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद पर कानून कब बनाएगी? इस मुद्दे पर आज मैंने सीएम उद्धव ठाकरे से बात की है। मैं कहना चाहूंगा कि जब नीतीश जी बिहार में इस कानून को लागू करेंगे तो हम उसकी जांच कर महाराष्ट्र में लव जिहाद पर कानून बनाने पर विचार करेंगे।

