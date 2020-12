Sanjay Raut बोले - अगर किसान आंदोलन के पीछे चीन-पाक का हाथ है तो सर्जिकल स्ट्राइक करे केंद्र

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे द्वारा बुधवार को यह दावा करने के बाद कि किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है, शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्रीय मंत्री को यह जानकारी है कि किसानों के आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है, तो रक्षा मंत्री को तुरंत चीन और पाक पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। सशस्त्र बलों के अध्यक्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य प्रमुखों को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

This agitation is not that of farmers. China and Pakistan have a hand behind this: Union Minister Raosaheb Danve in Aurangabad, Maharashtra (09.12) pic.twitter.com/tD9ZGMHfbs