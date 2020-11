संजय राउत ने कहा - कल शिवसेना में शामिल हो सकती हैं उर्मिला मातोंडकर

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सियासी चुनौतियों के बीच घिरी शिवसेना ने अब कांग्रेस नेताओं पर डोरे डालने का काम शुरू कर दिया है। इस क्रम में सबसे पहले कांग्रेस को छोड़ चुकी उर्मिला मातोंडकर को पार्टी में शामिल करने की योजना है। शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने इस बारे में कहा है कि अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर मंगलवार को शिवसेना का हाथ थाम सकती हैं।

Maharashtra: She (actor Urmila Matondkar) may join Shiv Sena tomorrow, says party MP Sanjay Raut pic.twitter.com/1DIIb3NmER