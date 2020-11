संजय राउत ने कहा - आंदोलनकारियों को खालिस्तानी बताना किसानों का अपमान

नई दिल्ली। शिवसेना के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने किसान आंदोलन को लेकर भड़काव बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जिस तरह से किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आंदोलनकारी किसान इस देश के नागरिक नहीं हैं। उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया गया है। चूंकि वे सिख हैं और पंजाब और हरियाणा से आए हैं, इसलिए उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है। शिवसेना नेता ने कहा कि यह किसानों का अपमान है।

The way farmers have been stopped from entering Delhi, it looks like as if they don't belong to this country. They have been treated like terrorists. Since they are Sikh&have come from Punjab&Haryana, they're being called Khalistani. It is insult to farmers:Sanjay Raut, Shiv Sena pic.twitter.com/XaE529oZUL