दिल्ली: राजनीति में उतरीं मशहूर डांसर सपना चौधरी, भाजपा में हुईं शामिल

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi ) में भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) आज यानी रविवार को सदस्यता अभियान ( BJP membership drive ) चला रही है। इस अभियान में हरियाणा की मशहूर डांसर व रागिनी गायक सपना चौधरी ने ( Sapna Choudhary ) पहली सदस्यता हासिल की। पार्टी सूत्रों के अनुसार सपना चौधरी दिल्ली जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में शिवराज सिंह चौहान ( shivraj singh chauhan ) , भाजपा महामंत्री रामलाल और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ( Manoj Tiwari ) की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली भाजपा सदस्यता अभियान ( BJP Delhi Membership drive ) कार्यक्रम में लोगों से बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है।

Haryanavi dancer Sapna Chaudhary joins Bharatiya Janata Party at the party's membership drive program in Delhi. pic.twitter.com/G9jmj0tOrt