सत्यपाल मलिक बोले, समस्याओं से भरी जगह थी कश्मीर

जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और गोवा के नवनियुक्त राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को यहां कश्मीर को एक समस्याओं वाला स्थान बताया और कहा कि वह इस तटीय राज्य गोवा में अपनेक्षाकृत एक शांतिपूर्ण और आराममय कार्यकाल को लेकर उत्सुक हैं। मलिक को रविवार को बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग ने पणजी के पास स्थित राजभवन में एक औपचारिक समारोह में शपथ दिलाई।

Satya Pal Malik after taking oath as Governor of Goa, in Panaji: After having successfully dealt with the issues in J&K,a place which is known to be very problematic, I'm here at a peaceful&a progressive place. So, I feel that I would be spending time here in a much peaceful way https://t.co/IvjQoeRe5j pic.twitter.com/WeqJqOF1wI