सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले- मेरी बातों का गलत मतलब निकाला

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ( JK governer Satyapal Malik ) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल ने कह है कि राहुल गांधी ने मेरे निमंत्रण को एक व्यवसाय बनाया है। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद मैंने कहा था कि अगरआप हम में विश्वास नहीं करते हैं तो आओ और यहां यात्रा करो।

बाद में उन्होंने कहा कि मैं यहां आकर उन लोगों से मिलना चाहता हूं जो लोग हाउस अरैस्ट (नजरबंद) हैं।

उनके इस बयान पर मैंने कहा कि मैं इन शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकता और इसका फैसला प्रशासन लेगा।

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर विरोधियों पर निशाना साधा।

सोमवार को उन्होंने राहुल गांधी के जम्मू-कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर को लेकर मेरी और से कही गई बात का गलत मतलब निकाला और इसका राजनीतिकरण किया।

मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर किसी को लगता है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के हालात ठीक नहीं है तो वो यहां आकर देख सकते हैं।

लेकिन राहुल गांधी ने यहां आकर उन लोगों से मिलने की इच्छी जताई जो नजरबंद हैं।

