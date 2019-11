महाराष्ट्र: शिवसेना ने राज्यपाल का आदेश रद्द करने की मांग, SC में कल हो सकती है सुनवाई

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने होने की राज्यपाल की सिफारिश के खिलाफ एक-एक कर विपक्षी दल आगे आते जा रहे हैं। कांग्रेस ही नहीं शिवसेना भी राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के लिए बहुमत प्रदर्शित करने के लिए दिए गए 24 घंटे के समय को नहीं बढ़ाने के फैसले के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की याचिका पर आज सुनवाई से इनकार कर दिया।

ब्रेकिंगः महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल.. कांग्रेस का राष्ट्रपति शासन लागू होने को लेकर सबसे बड़ा खुलासा.. लगा दिया..

इस संबंध में शिवसेना के वकील सुनील फर्नांडीज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री ने कहा कि वो कल अदालत के सामने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए पेश कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने के खिलाफ नई/दूसरी याचिका तैयार की जा रही है। इसे कब फाइल किया जाए, पर फैसला कल लिया जाएगा।

महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में शिवसेना को 56 सीटें मिली हैं और वह दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। शिवसेना ने कहा कि उसे राज्यपाल की 'मनमानी व दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई' से तत्काल राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को विवश होना पड़ा है।

Shiv Sena's lawyer Sunil Fernandes says, "SC registry has said they may mention the matter tomorrow before the court, for urgent hearing. Fresh/second petition challenging the imposition of President's Rule is being readied. The decision on when to file it will be taken tomorrow" https://t.co/iezTlar2jy — ANI (@ANI) November 12, 2019

पार्टी ने राज्यपाल के आदेश को रद्द करने की मांग की है और राज्यपाल की कार्रवाई को असंवैधानिक, मनमाना, अवैध व संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन घोषित करने की मांग की है।

पार्टी ने राज्यपाल के व्यवहार को लेकर सवाल उठाया और कहा कि राज्यपाल इस तरीके से या 'केंद्र सरकार के इशारे पर' काम नहीं कर सकते।

बिग ब्रेकिंगः ऐसा भंयकर हादसा, देखकर मंजर कांप गई लोगों की रूह, चली गई इतनी जान, सरकार से लेकर प्रशासन तक में हाहाकार..

राज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी भाजपा द्वारा सरकार बनाने में असमर्थ होने की बात कहने पर शिवसेना को आमंत्रित किया था।

कोर्ट में कहा गया कि राज्यपाल बेहद जल्दबाजी में थे। उन्होंने सरकार बनाने के लिए अपेक्षित बहुमत साबित करने के लिए महज तीन दिन का समय देने से इनकार कर दिया।

Rajesh Inamdar, Shiv Sena's lawyer: About the President's Rule, whatever information I'm getting it's through the news channels. Let's have a legal discussion on this&accordingly if there is a necessity of filing a petition we will take a legal recourse as per law. #Maharashtra pic.twitter.com/SmM08qUECj — ANI (@ANI) November 12, 2019

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, वकील सुनील फर्नाडिस व निजाम पाशा के द्वारा याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया है, "राज्यपाल की कार्रवाई/फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। यह शक्ति का मनमाना, अनुचित, स्वेच्छाचारी और दुर्भावनापूर्ण उपयोग है, जिससे सुनिश्चित किया जाए कि याचिकाकर्ता नंबर 1 (शिवसेना) को सदन के पटल पर बहुमत साबित करने के अवसर से वंचित किया जा सके।"

बड़ी खबरः राम मंदिर पर फैसले के लिए 9 तारीख चुने जाने की वजह का हुआ खुलासा... पहले ही कर ली गई थी...

याचिका के अनुसार, शिवसेना ने सरकार बनाने के लिए अपेक्षित बहुमत का समर्थन पत्र देने के लिए तीन दिन का समय देने की मांग की थी।

शिवसेना ने कहा कि पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) व कांग्रेस के साथ सरकार गठन के लिए वार्ता कर रही थी।

Nishant Katneshwar, Maharashtra govt's lawyer: I will have to receive a copy of the petition, then I will have to see the prayers, contents, grounds and thereafter appropriate steps will be taken. https://t.co/bbo8FbGJz3 — ANI (@ANI) November 12, 2019

अपनी याचिका में शिवसेना ने अपने पार्टी द्वारा उठाए गए कदमों में पार्टी के सांसद संजय राउत की राकांपा प्रमुख शरद पवार से मुलाकात का भी उल्लेख किया है और कहा कि ये वार्ता सकारात्मक दिशा में थी। पार्टी ने यह भी उल्लेख किया है कि शिवसेना कोटे से एकमात्र केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत ने केंद्रीय कैबिनेट से 11 नवंबर को इस्तीफा दे दिया।

#बिग ब्रेकिंगः इसरो चीफ ने चंद्रयान-2 को लेकर खुद ही कर दिया सबसे बड़ा खुलासा... विक्रम लैंडर के साथ..

इसमें कोर्ट को सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ टेलीफोनिक बातचीत के बारे में भी सूचित किया गया।

शिवसेना ने कहा कि कानून के अनुसार राज्यपाल को पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए था और सदन के पटल पर बहुमत साबित करने का निर्देश देना चाहिए था।

याचिका में कहा गया, "बहुमत का तथ्य माननीय राज्यपाल द्वारा खुद से तय नहीं किया जा सकता और बहुमत परीक्षण करने के लिए सदन का पटल संविधानिक रूप से नियत मंच है।"