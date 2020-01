कांग्रेस ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें याद दिलाया कि देश संविधान से चलेगा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू एवं कश्मीर (Jammu and Kashmir) प्रशासन को सभी पाबंदियों को एक हफ्ते के भीतर समीक्षा करने का आदेश दिया है। इसी को लेकर कांग्रेस ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अदालत ने उन्हें याद दिलाया है कि देश संविधान से चलने के लिए प्रतिबद्ध है न कि उनके द्वारा। घाटी में पिछले साल चार अगस्त से इंटरनेट सेवा बंद है।

कांग्रेस प्रवक्ता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने ट्वीट किया, "युवाओं-छात्रों-जनता की आवाज दबाने वाली तानाशाह मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रभुता का तमाचा लगाया।"

SC recorded displeasure at Modi Govts refusal to show its orders and reminded them that internet ban is extraordinary measure.



Modi-Shah now have a week to review Internet restrictions and place the reasons before the public.



No more ‘sealed envelopes’ to hide the truth in! pic.twitter.com/BchC4kcYf7