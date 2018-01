दिल्ली में सीलिंग पर संग्राम, बैठक में केजरीवाल और मनोज तिवारी के बीच तीखी बहस

नई दिल्ली। दिल्ली में जारी सीलिंग के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जंग अब सड़क पर आ गई है। मंगलवार को सीलिंग की समस्या के समाधान के लिए बीजेपी के सांसद, विधायक और मेयर सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे थे। यहां समस्या सुलझाने की बजाए दोनों पक्षों में जमकर तू-तू मैं-मैं हुई जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और बाहर निकल आए। उसके बाद सीएम आवास के बाहर जमकर नारेबाजी की। जहां दोनों पक्षों में हल्की थक्का-मुक्की भी हुई।



बीजेपी बोली- ड्रामा कर रहे केजरीवाल

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बातचीत के नाम पर सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। हम बातचीत करने आए थे लेकिन यहां कुछ और ही चल रहा था। हम किसी तरह का विवाद नहीं चाहते थे इसलिए बैठक से बाहर आ गए। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर राजनीति करने और व्यापारी का हितौषी होने के दिखावा करने का आरोप लगाया है।

BJP Delhi strongly condemns the planned attemp to heckle and attack by Cheif Minister’s supporters as a delegation of BJP leaders led by Shri @ManojTiwariMP reached CM’s residence to talk on sealing issue. #KejriwalGoons