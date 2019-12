प्रियंका गांधी के घर की सुरक्षा में सेंध, कांग्रेस ने की सीआरपीएफ से शिकायत

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के आवास पर सुरक्षा में कथितरूप से सेंध का मामला सामने आया है। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी सूत्रों द्वारा सोमवार को यह जानकारी दी गई।

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, बीते सप्ताह अज्ञात लोग एक एसयूवी में सवार होकर बिना किसी पूर्व सूचना के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आवास में घुस गए। इसके बाद इन लोगों ने प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी लेने की मांग की।

सूत्रों की मानें तो कांग्रेस द्वारा की गई शिकायत के बाद सीआरपीएफ इस सुरक्षा में कथित सेंध के मामले की जांच कर रही है। यहां गौर फरमाने वाली बात यह है कि बीते माह ही केंद्र सरकार ने गांधी परिवार से एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्श ग्रुप) सुरक्षा को वापस ले लिया है।

केंद्र सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी को मिली एसपीजी सुरक्षा हटाकर जेड प्लस सुरक्षा दी थी। तीनों कांग्रेस नेताओं के सुरक्षा कवर की समीक्षा के बाद गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया था। मौजूदा जेड प्लस सुरक्षा के तहत अब सीआरपीएफ जवान गांधी परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हैं।

G Kishan Reddy, MoS Home Affairs on security breach at Priyanka Gandhi Vadra's residence: I don't know the details yet, I am coming from Lok Sabha. I will go and discuss the matter with my officers. https://t.co/OWSOnYOfZm pic.twitter.com/Ijhtl4L1Ib — ANI (@ANI) December 2, 2019

करेंगे मामले की जांच

इस संबंध में जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से बात की गई तो उन्होंने कहा, "अभी मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है, मैं लोकसभा से आ रहा हूं। मैं जाकर अपने अधिकारियों से इस संबंध में बात करता हूं।"

Deepak Yadav, Additional DCP, New Delhi: No complaints received in the local Police Station regarding entry of any unauthorized vehicle in the house of Priyanka Gandhi. https://t.co/OWSOnYOfZm — ANI (@ANI) December 2, 2019

दिल्ली पुलिस को नहीं मिली शिकायत

वहीं, इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी दीपक यादव ने कहा, "प्रियंका गांधी के आवास में किसी वाहन के अवैध प्रवेश के मामले को लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशन में अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।"