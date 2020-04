कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एमवी राजशेखरन का निधन, बेंगलुरु के अस्पताल में ली अंतिम सांस

बेंगलुरु। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एमवी राजशेखरन का निधन हो गया है। सोमवार की सुबह उन्होंने बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। एमवी राजशेखरन 91 साल के थे और लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे।

बीएस येदियुरप्पा ने प्रकट किया शोक

- एमवी राजशेखरन के निधन पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि राजशेखरन एक राजनेता थे, जो सादगी, विनम्रता और महान परिपक्वता के लिए जाने जाते थे।

- येदियुरप्पा ने कहा, "श्री राजशेखरन, पूर्व मुख्यमंत्री एस नजलिंगप्पा के बेटे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक अधिकार थे और उन्होंने ग्रामीण विकास पर अध्ययन करने के लिए एक संस्थान की स्थापना की थी।"

- येदियुरप्पा ने उनकी आत्मा को शांति, और अपने परिवार और अनुयायियों को इस नुकसान को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

