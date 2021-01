नए साल के पहले ही दिन कोरोना ने ली दिग्गज नेता की जान, वाईएसआरसीपी के रामकृष्ण रेड्डी का निधन

हैदराबाद। नए साल के पहले ही दिन आंध्र प्रदेश के एक प्रमुख नेता का कोरोना वायरस महामारी के चलते निधन हो गया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्य और आंध्र प्रदेश विधानसभा के वरिष्ठ नेता चेला रामकृष्ण रेड्डी की शुक्रवार को हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में कोविड-19 के कारण मौत हो गई। वह 72 वर्ष के थे। यह जानकारी उनके परिवार के सदस्यों ने दी।

शराब से संबंध और जीन में बदलाव जैसी कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हैरानी भरी जानकारी

रेड्डी अपने पीछे एक पत्नी, दो बेटे और दो बेटियां छोड़ गए हैं। रेड्डी को बीते 13 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वह पिछले तीन सप्ताह से वेंटिलेटर पर थे। उन्हें दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित राज्य विधान परिषद के शीतकालीन सत्र के दौरान कोविड-19 के लिए हुए टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था।

उनके परिवार के सदस्यों ने कहा कि पिछले हफ्ते उनकी हालत और बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्होंने आज सुबह अंतिम सांस ली। कुरनूल जिले के आउक ब्लॉक के उनके मूल स्थान उप्पलापाडु गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा।

Hon'ble CM @ysjagan has expressed deep grief & sorrow over the demise of MLC Sri Challa Ramakrishna Reddy garu. Recalling his active role in Kurnool politics, the Chief Minister conveyed his heartfelt condolences to the bereaved family members.