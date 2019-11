सरकार पर मंथन: सोनिया से मिले शरद पवार, बोले- सरकार बनाने पर कोई चर्चा नहीं

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। राज्य में किसकी सरकार होगी इस पर लगातार मंथन जारी है। इसी क्रमें NCP प्रमुख शरद पवार ने दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद शरद पवार ने कहा कि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से सरकार बनाने पर कोई चर्चा नहीं हुई है।

शरद पवार ने कहा कि दोनों पार्टियों के नेताओं से राय ली जाएगी। उसके बाद आगे कोई चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को महाराष्ट्र की राजनीति से अवगत कराया गया है और लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पवार ने कहा कि आगे की रणनीति पर चर्चा जारी है। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि NCP-कांग्रेस के बीच रणनीतिक चर्चा भी जारी है। हालांकि, शिवसेना के साथ सरकार बनाने पर शरद पवार ने कुछ नहीं कहा। शरद पवार के आज के बयान से महाराष्ट्र की सियासत और गरमा गई है।

Sharad Pawar on if Sonia Gandhi is opposed to forming Govt in alliance with Shiv Sena: There was no talk of Govt formation in our meeting, this meeting was all about discussing Congress and NCP. https://t.co/26TnM7lhRf pic.twitter.com/rghFDkuc6A