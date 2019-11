शरद पवार की जानकारी में हुआ BJP-NCP गठबंधन! सुबह 4 बजे फाइनल हुई गेमचेंजिंग डील

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। शनिवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशयारी ने भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। अब इससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा हो रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि शरद पवार भी महाराष्ट्र सरकार बनाने की प्रक्रिया के दौरान देवेंद्र फडणवीस के साथ बातचीत में शामिल थे।

शरद पवार की सहमति के साथ लिया गया फैसला

सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अजित पवार NCP के संसदीय बोर्ड के नेता हैं और NCP का कोई भी फैसला शरद पवार की सहमति के बिना नहीं लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि सरकार बनाने की प्रक्रिया को शनिवार सुबह 4 बजे फाइनल किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार शाम को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने उद्धव के साथ करीब दो घंटे तक बातचीत के बाद ऐलान था किया कि उद्धव मुख्यमंत्री होंगे। पवार ने कहा था कि तीनों दल ने आपसी सहमति से उनको चुना है।

