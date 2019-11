महाराष्ट्र: चाचा शरद का भतीजे पर पलटवार, कहा- गुमराह कर रहे हैं अजित पवार

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथलपुथल थमने का नाम नहीं ले रही। रोज नए-नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे है। आज महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बैक टू बैक कई ट्वीट किए हैं। अपने एक ट्वीट में उन्होंने खुद को एनसीपी का और शरद पवार को अपना नेता बताया।

लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अजित पवार के इस बयान को गुमराह करने वाला बताया है। शरद पवार ने साफ करे हुए कहा कि एनसीपी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी।

शदर पवार ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'BJP के साथ गठबंधन करने का कोई सवाल ही नहीं है। NCP ने सर्वसम्मति से महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का फैसला किया है। अजित पवार लोगों के बीच गलत और भ्रामक बयान बाजी कर रहे हैं।'

There is no question of forming an alliance with @BJP4Maharashtra.

NCP has unanimously decided to ally with @ShivSena & @INCMaharashtra to form the government. Shri Ajit Pawar’s statement is false and misleading in order to create confusion and false perception among the people. — Sharad Pawar (@PawarSpeaks) November 24, 2019

दरअसल, अजित पवार ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मैं एनसीपी में ही हूं और शरद पवार हमारे नेता हैं। उन्होंने आगे लिखा, 'बीजेपी-एनसीपी का गठबंधन राज्य में अगले 5 सालों के लिए स्थिर सरकार देगा। राज्य और आम लोगों के हित के लिए हमारी सरकार गंभीरता से काम करेगी।'

I am in the NCP and shall always be in the NCP and @PawarSpeaks Saheb is our leader.



Our BJP-NCP alliance shall provide a stable Government in Maharashtra for the next five years which will work sincerely for the welfare of the State and its people. — Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) November 24, 2019

एक और ट्वीट करते हुए अजित पवार ने लिखा कि महाराष्ट्र की जनता को चिंता करने की जरुरत नहीं, सब कुछ अच्छा है। उन्होंने लिखा कि अभी धैर्य की जरुरत है। आप सब के समर्थन के लिए आभार।

There is absolutely no need to worry, all is well. However a little patience is required. Thank you very much for all your support. — Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) November 24, 2019

बता दें कि शनिवार को बीजेपी ने एनसीपी नेता अजित पवार के समर्थन के बाद महाराष्ट्र में सरकार का गठन कर लिया। जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस को फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया। साथ ही अजित पवार को राज्य के उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई।