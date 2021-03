Sharad Pawar बोले - फरवरी में सचिन वाझे से नहीं मिले अनिल देशमुख

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के विवाद में फंसे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का लगातार दूसरे दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बचाव किया। सोमवार को उन्होंने मीडिया को बताया कि अनिल देशमुख से फरवरी में सचिन वाझे से नहीं मिले। जांच को भटकाने के लिए उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं।

It is clear that during the period about which the allegations were made, Anil Deshmukh was hospitalised. As this is clear, such demands hold no power: NCP Chief Sharad Pawar when asked about BJP's demand of Maharashtra Home Minister's resignation pic.twitter.com/Yt52B89I2F