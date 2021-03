शरद पवार ने पीएम पर साधा निशाना, कहा - मोदी के पास रैली के लिए समय है, किसानों के लिए नहीं

नई दिल्ली। झारखंड की राजधानी रांची में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में भाईचारा स्थापित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले छह सालों में देशभर में सांप्रदायिक जहर फैलाने का काम किया है।

Centre's responsibility is to establish brotherhood, but BJP spreading communal poison in country. Farmers have been protesting for 100 days, PM has time to go to Kolkata, rally against West Bengal govt, but no time to visit farmers in Delhi: Sharad Pawar at a program in Ranchi pic.twitter.com/jumJ86g6sh