कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, ठहराया जामिया फायरिंग के लिए जिम्मेदार

नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पास गुरुवार को खुलेआम हुई गोलीबारी की घटना के बाद राजनीति गरमा गई है। जेएनयू के पूर्व छात्र कन्हैया कुमार और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान आया है।

अनुराग ठाकुर के भड़काऊ बयान से है जामिया फायरिंग का सीधा संबंध, यूथ कांग्रेस ने दी पुलिस को शिकायत

उन्होंने इस घटना के लिए सीधे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। थरूर ने कहा कि देश में घृणा का माहौल बनाने के लिए सरकार जिम्मेदार है, जहां लोगों को इतनी हिम्मत मिल गई है कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चला रहे हैं।

Congress MP Shashi Tharoor on y'day's Jamia firing: This govt is also responsible for creating a climate of hatred in which people feel that they are empowered to fire guns at peaceful protesters. It is really shocking&very disappointing. Certainly, the police should take action. pic.twitter.com/VIS42tbopa