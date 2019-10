कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस को भी बर्दाश्त नहीं ट्रंप की मध्यस्थता, शशि थरूर ने पाकिस्तान को फिर चेताया

नई दिल्ली। बात जब जम्मू-कश्मीर की आती है तो हिंदुस्तान में सभी राजनीतिक दल पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट खड़े हैं। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कई ऐसे बयान दिए हैं, जिससे पाकिस्तान को ये बात समझ में आ जाए कि देश के लिए यहां सभी राजनीतिक दल एकजुट हैं। कश्मीर मुद्दे पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मध्यस्थता की खबरों पर शशि थरूर ने एकबार फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये हमारा आंतरिक मामला है और इसपर किसी की भी मध्यस्थता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पाकिस्तान के एक हाथ में बंदूक तो दूसरे हाथ में है बम- शशि थरूर

शशि थरूर ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर हमें मध्यस्थता की जरूरत नहीं है और पाकिस्तान से बात करने में हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक हाथ में बंदूक और एक हाथ में बम रखता है तो ऐसे हालातों में हम पाकिस्तान से बात भी नहीं कर सकते। शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान को किसी भी हाल में अपने आतंकी अड्डो को बंद करना होगा।

Shashi Tharoor: Congress & BJP's stand is the same - we can't negotiate with a gun pointed to our heads. It's the position of India. There's no need of a third party. We're not talking to them (Pakistan) right now because they're using terrorists & we can never accept that.(3.10) https://t.co/nFVI5DQlZF