शशि थरूर ने मारा पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा, कहा- कश्मीर का एक इंच भी नहीं देंगे

नई दिल्ली। अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में या फिर यू कहें कि विवादों में रहने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर फिर से लाइमलाइट में हैं। आमतौर पर पाकिस्तान की भाषा बोलने के आरोप झेलने वाले शशि थरूर ने इस बार पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। दरअसल, शशि थरूर ने कहा है कि पाकिस्तान को कश्मीर में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, हम कश्मीर का एक इंच भी पाकिस्तान को नहीं देंगे।

भारत के बाहर हम सब एक हैं- शशि थरूर

मंगलवार को शशि थरूर ने ये बयान मीडिया को उस वक्त दिया, जब खबर आई कि पाकिस्तान कश्मीर के मामले को यूएन में ले जाएगा। इसी को लेकर थरूर ने कहा, "हम विपक्ष में हैं और देश के अंदर हम कश्मीर में मौजूदा हालात को लेकर सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन भारत के बाहर हम सब एक हैं। हम पाकिस्तान को एक इंच भी ज़मीन नहीं देंगे।"

Shashi Tharoor, Congress on Pakistan to raise Jammu And Kashmir issue at UNHRC: Pakistan has no locus standi as far as India's internal matters are concerned. We are in opposition, we can criticise the govt but outside India, we are one. We won't give even an inch to Pakistan. pic.twitter.com/1zuXuVeSlG