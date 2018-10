शशि थरूर ने रविशंकर प्रसाद को भेजा लीगल नोटिस, सियासी जंग में कहा था हत्या का आरोपी

नई दिल्ली। हाल ही में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना बिच्छू से कर दी थी। इस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई थी। अब ये लड़ाई कोर्ट पहुंच गई है, क्योंकि शशि थरूर ने रविशंकर प्रसाद को लीगल नोटिस भेजकर माफी की मांग की है। लीगल नोटिस में कहा गया है कि रविशंकर प्रसाद ने थरूर पर जो झूठे आरोप लगाए हैं वो उनके लिए माफी मांगे। इस नोटिस के बाद रविशंकर प्रसाद को अगले 48 घंटे में माफी मांगने को कहा गया है नहीं तो फिर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा।

क्या कहा गया है लीगल नोटिस में

शशि थरूर ने अपने लीगल नोटिस में कहा है कि रविशंकर का यह बयान झूठा, दुर्भाग्यपूर्ण और मानहानि पहुंचाने वाला है, अगर भारत का कानून मंत्री राजनीतिक विरोध के चलते हत्या के झूठे मामले की जांच की बात करता है तो फिर न्याय और लोकतंत्र में किस तरह विश्वास रहेगा। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि रविशंकर प्रसाद माफी मांगने के साथ ही ट्विटर से 2 मिनट 16 सेकंड का वीडियो डिलीट करें नहीं तो इस मामले में कोर्ट में पेश होने को तैयार रहें।

My legal notice to @rsprasad about his false, malicious & defamatory statements against me, which he has still not retracted. When India’s Law Minister falsely invents a murder case against a political opponent, what hope for justice & democracy? https://t.co/yB3CDWvcrG

रविशंकर प्रसाद ने बताया था थरूर को हत्या का आरोपी

आपको बता दें कि बीते दिनों रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर शशि थरूर पर निशाना साधा था, जिसमें उन्होंने शशि थरूर को हत्या का आरोपी बताया था। रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्वीट में लिखा था, 'शशि थरूर जोकि एक मर्डर केस में आरोपी हैं, उन्होंने भगवान शिव का अपमान करने की कोशिश की है। मैं राहुल गांधी से एक कांग्रेस सांसद द्वारा एक हिंदू भगवान की डरावनी व्याख्या पर जवाब चाहता हूं जो खुद के शिवभक्त होने का दावा करते हैं। राहुल गांधी को सभी हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए।'

क्या है पूरा विवाद?

अपनी नई किताब 'द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर' के उद्घाटन के मौके पर बेंगलुरु में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। थरूर ने कहा था कि जिस पत्रकार का उन्होंने किताब में संदर्भ दिया है, उनसे एक अनाम आरएसएस सूत्र ने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं, जिसे ना तो हाथ से हटाया जा सकता है और ना ही चप्पल मारकर भगाया जा सकता है।

Shashi Tharoor who is accused in a murder case has attempted to disrespect Lord Shiva.



I seek a reply from Rahul Gandhi who claims himself to be a Bhakt of Lord Shiva on this horrific denunciation of Hindu gods by a Congress MP.



Rahul Gandhi must apologize to all Hindus. pic.twitter.com/QeShJoCHDZ