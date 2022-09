कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगे शशि थरूर, सोनिया गांधी ने दी हरी झंडी

Shashi Tharoor :शशि थरूर और सोनिया गांधी से मुलाकात कर अध्यक्ष पद चुनाव लड़ने की बात कही जिसपर सोनिया ने दो टूक कहा कि ये उनकी कॉल होगी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी में बदलाव के सबसे प्रबल समर्थकों में से एक, शशि थरूर अगले महीने होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। उन्हें पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी इसकि अनुमति मिल गई है। उनका मुकाबला अशोक गहलोत अशोक गहलोत से हो सकता है क्योंकि गहलोत भी 26 से 28 सितंबर के बीच पर्चा हर सकते हैं।

Shashi Tharoor Set To Run For Congress President, Sonia Gandhi Okays It