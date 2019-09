नई दिल्‍ली। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ( Shashi Tharoor ) ने एक बार फिर अपने ट्वीट से सभी को चौंका दिया है। मंगलवार को उन्‍होंने अपने ट्वीट में ऐसे शब्‍दों का इस्‍तेमाल किया है जिससे यूजर्स का दिमाग घूम गया।

अपने नए ट्वीट में थरूर ने kerfuffle शब्‍द का इस्‍तेमाल किया है। शब्‍द kerfuffle प्रचलन में न होने से यूजर्स को उसे समझने में काफी परेशानी हुई।

A couple of weeks ago, before all the political kerfuffle in the media, I managed a brief three-day escape to @SonevaFushi in the Maldives. Feels like aeons ago now but I’ve never been on a more perfect getaway. #DiscoverSoneva pic.twitter.com/fVPhZX2qv6