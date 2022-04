मिथुन चक्रवर्ती ने BJP प्रत्याशी के लिए मांगा वोट, वीडियो शेयर कर कहा- अग्निमित्रा पाल के लिए करें वोट

Asansol By Election: पश्चिम बंगाल के मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती करीब एक साल बाद फिर से चुनावी मैदान में है। आसनसोल से वो बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद से पश्चिम बंगाल के मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती राजनीति से गायब ही गए थे। अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी के समर्थन में उतर गए हैं। इस बार वो बॉलीवुड के अपने ही साथी शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार अंगमित्रा पॉल को वोट देने की अपील की है। इसके साथ ही कहा है कि वो जनता को लूटेंगी नहीं जनता उनपर भरोसा कर सकती है। इसी सीट से TMC की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में हैं।

She’ll stand by you: Mithun Chakraborty campaigns for BJP’s Agnimitra Paul in Asansol