PM मोदी के काम से प्रभावित थीं शीला दीक्षित, एक बार खुलकर की थी तारीफ

नई दिल्ली। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की दिग्गज नेता शीला दीक्षित अब इस दुनिया में नहीं रहीं ( Sheila Dikshit Death ) । दोपहर 3 बजकर 55 मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से सियासी जगत में शोक की लहर है। उनके निधन के बाद उनकी जिंदगी से जुड़ी कई ख़बरें देखने और पढ़ने को मिल रही हैं। शीला दीक्षित और पीएम मोदी से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा है, जो काफी चर्चा में है।

दरअसल, लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक बयान सामने आया था। इस बयान में शीला ने यह माना था कि आतंकवाद से लड़ने के लिए पीएम मोदी ने जिस तरह से सख्ती दिखाई है, वैसी कोशिश पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 2008 के मुंबई हमले के दौरान नहीं की थी।

बता दें कि शीला दीक्षित ने यह चौंकाने वाला बयान एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में दिया था। इंटरव्यू के दौरान उनसे मुंबई हमले के बाद यूपीए सरकार के रुख पर सवाल किया गया इस सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता ने कहा था कि यह मानना होगा कि मनमोहन सिंह आतंकवाद से निपटने में उतने मजबूत नहीं थे, जितना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।

राजनीतिक गलियारों में मची खलबली

शीला ( Sheila Dikshit Death ) के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई थी। अपनी ही पार्टी की बुराई करने की वजह से वह कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ गई थीं।

शीला दीक्षित के इस बयान को लपकते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि पूरा देश यह स्वीकार कर चुका है कि आतंकवाद से निपटने में पीएम मोदी से बेहतर कोई नहीं। आपने भी इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसे मानने में समय लगेगा।

केजरीवाल ने ट्वीट कर बोला हमला

वहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लेकर शीला के बयान पर हैरानी जताई थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, 'शीला दीक्षित का यह बयान दुखद है। बीजेपी और कांग्रेस में कुछ तो चल रहा है।'

हालांकि विवाद बढ़ने के बाद शीला दीक्षित ( Sheila Dikshit Death ) ने अपने बयान पर सफाई भी दी थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, 'मैंने देखा है कि कुछ मीडिया वालों ने एक इंटरव्यू में मेरी की हुईं टिप्पणियों को घुमा कर पेश किया है। इंटरव्यू में मैंने जो कहा था उससे कुछ लोगों को लग सकता है कि पीएम मोदी आतंक में मजबूत हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह सब पीएम मोदी की चुनावी नौटंकी है। मैंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक चिंता का विषय है और इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक मजबूत नेता थीं।

I also added that national security has always been a concern and Indira ji has been a strong leader. https://t.co/wtJzfTY1E5