नई दिल्ली। एक ओर जहां कर्नाटक में सियासी संकट गहराया हुआ है। वहीं, अगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में सीट बंटवारे और गठबंधन को लेकर भाजपा और शिवसेना की अलग-अलग बैठकें हुईं। शिवसेना की बैठक मातोश्री पर हुई। बैठक के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा के साथ गठबंधन पर बड़ा बयान दिया है।

शिवसेना ने कहा- महाराष्ट्र में हम बड़े भाई

बैठक के बाद शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में हम बड़े भाई थे, बड़े भाई हैं, और बड़े भाई ही रहेंगे। राउत के इस बयान से साफ स्पष्ट है कि शिवसेना किसी भी सूरत में भाजपा के सामने झुकने को तैयार नहीं है। वह,अपनी शर्तों पर गठबंधन और चुनाव लड़ना चाहता है। हालांकि, भाजपा की बैठक अभी चल ही रही है। बैठक में क्या नतीजा निकलता है, इसका सबको इंतजार है।

Shiv Sena leader Sanjay Raut after party meeting in Mumbai: We are the big brother in Maharashtra, we were the big brother and will stay the big brother. pic.twitter.com/xnjddcv3rz