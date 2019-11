महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच मोदी कैबिनेट से अरविंद सावंत का इस्तीफा, बताया जल्द बनेगी शिवसेना की सरकार

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने इस्तीफा दे दिया है। सोमवार को अरविंद सावंत ने पीएम मोदी से मुलाकात कर अपनी इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। इसके बाद सावंत ने मीडिया के सामने ये बात कही कि बीजेपी ने महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा किया है।

बीजेपी को जनादेश मिलने बाद भी उन्होंने सरकार नहीं बनाई। बीजेपी की कथनी और करनी दोनों में काफी फर्क है। यही वजह है कि शिवसेना ने उनसे पिछले सभी रिश्तों को तोड़ दिया है। ऐसे में मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनकर काम करना मुश्किल था।

Shiv Sena MP Arvind Sawant: BJP went back from their pre election promises. It would not have been morally right for me to continue in the Centre, so I have resigned as Union Minister. pic.twitter.com/qZLt46dFFC