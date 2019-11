महाराष्ट्र: शिवसेना ने RSS प्रमुख को लिखा पत्र, कहा- नितिन गडकरी 2 घंटे में निकाल लेंगे हल

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, सियासी समीकरण तेजी से बदल रहा है। शिवसेना लगातार सीएम पद की मांग कर रही है। इधर, सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने अचानक बीजेपी कोर कमिटी की आपात बैठक बुलाई। वहीं, अब शिवसेना ने इस मसले को सुलझाने के लिए आरएसएस को पत्र लिखा है।

शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने सरकार गठन को लेकर अब आरएसएस को पत्र लिखा है। उन्होंने RSS प्रमुख मोहन भागवत को अब इस मामले में दखल देने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है।

Shiv Sena leader Kishore Tiwari on formation of government in Maharashtra: I have written a letter to RSS Chief Mohan Bhagwat to initiate & send Nitin Gadkari for negotiations. Nitin Gadkari will be able to resolve the situation within two hours. pic.twitter.com/aefwe8kvTW