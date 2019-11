शिवसैनिकों को रास नहीं आ रहा उद्धव का फैसला, इस नेता ने दिया पार्टी से इस्तीफा

मुंबई। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के करीब एक महीने के बाद स्थाई सरकार मिलने जा रही है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के एकसाथ आ जाने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भले ही शिवसेना में इसको लेकर खुशी का माहौल है, लेकिन पार्टी के अंदर इसका विरोध भी शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे का कांग्रेस और एनसीपी से मिल जाना कुछ शिवसैनिकों को बिल्कुल रास नहीं आया है।

इस नेता ने दिया पार्टी से इस्तीफा

ऐसे ही एक शिवसैनिक ने पार्टी में दिए गए पद से इस्तीफा दे दिया है। मंगलवार को शिवसेना की युवा सेना ईकाई के नेता रमेश सोलंकी ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने महाराष्ट्र में बने नए गठबंधन के प्रति गुस्सा जाहिर किया। रमेश सोलंकी ने अपना गुस्सा ट्वीट के जरिए निकलाा।

My Resignation I am resigning from my respected post in BVS/YuvaSena and @ShivSena I thank @OfficeofUT and Adibhai @AUThackeray for giving me opportunity to work and serve the people of Mumbai, Maharashtra and Hindustan pic.twitter.com/I0uIf13Ed2

रमेश सोलंकी ने किए धड़ाधड़ ट्वीट

- रमेश सोलंकी ने अपने पहले ट्वीट में इस्तीफा देते हुए कहा, 'मैं शिव सेना और युवा सेना के सम्मानित पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं @OfficeofUT और आदी भाई @AUThackeray का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मुंबई, महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करने का मौका दिया।'

- रमेश सोलंकी ने एक और ट्वीट में कहा, 'पिछले कुछ दिनों से लोग मुझसे मेरे पक्ष के बारे में पूछ रहे हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो श्रीराम का नहीं है (कांग्रेस) वो मेरे किसी का काम का नहीं है।' उन्होंने कहा कि 1992 में 12 साल की उम्र में वह बाला साहेब से प्रभावित हो गए और 1998 में आधिकारिक रूप से शिव सेना से जुड़ गए। इस दौरान हिंदुत्व विचारधारा का अनुसरण करते हुए उन्होंने कई पदों पर काम किया।

- सोलंकी ने आगे कहा, 'इस दौरान उन्होंने किसी पद या टिकट की मांग नहीं की। महाराष्ट्र में सरकार बनने और शिव सेना के मुख्यमंत्री चुने जाने को लेकर बहुत बधाई। मगर मेरी आत्मा मुझे कांग्रेस के साथ काम करने की अनुमति नहीं देती है। मैं आधे-अधूरे मन से काम नहीं कर सकता। यह मेरे पद, मेरी पार्टी और साथियों के लिए सही नहीं होगा।' उन्होंने कहा, 'इसलिए बहुत ही भारी मन से मैंने जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया है।'

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, 'कहावत है कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे कूदकर भागते हैं। मगर मैं अपनी पार्टी को जब छोड़ रहा हूं जब वह शीर्ष पर है।'

Since last few days people are asking my stand

Let me be very loud and clear



" जो मेरे श्री राम का नहीं है ( Congress )

वो मेरे किसी काम का नहीं है "



I once again thank Adibhai for giving me love and respect, it was wonderful experience working with you #JaiSriRam pic.twitter.com/v9n8IssWzP