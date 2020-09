Bihar Election पर संजय राउत का तंज, क्या कोरोना वायरस खत्म हो गया

मुंबई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Election ) की घोषणा किए जाने के बाद शिव सेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने तंज कसा है। राउत (Sanjay Raut ) ने सवाल उठाया है कि क्या भारत में कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव आयोजित कराना ठीक है। उन्होंने पूछा कि जिस वायरस ने देश में ऐसी "अभूतपूर्व" स्थिति को जन्म दिया है, उसे ध्यान में रखते हुए यह फैसला सवाल उठाने वाला तो है ही।

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के चलते बिहार विधानसभा चुनाव रद्द किए जाने की याचिका पर कही बड़ी बात

दरअसल, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की। इसके मुताबिक बिहार में 28 अक्टूबर से विधानसभा चुनाव शुरू होंगे। तीन चरणों में होने वाले इन चुनावों के नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार विधानसभा की घोषणा के बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पूछा, "कोरोना वायरस महामारी अब खत्म हो गई है? क्या चुनाव के लिए स्थिति सही है?"

राउत ने आगे कहा कि संसद में पारित किए गए कृषि बिल का बिहार चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि प्रदेश में वोट जाति और धर्म के आधार पर डाले जाते हैं। इसके बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले का भी बिहार चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा के सवाल पर राउत ने दावा किया कि वहां की सरकार के पास विकास या शासन से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है।

Bihar to vote in 3 phases on 28th October, 3rd and 7th November; results on 10th November, announces Election Commission #BiharPolls pic.twitter.com/8KpZBkv0V4