शिवसेना नेता संजय राउत ने की सोनिया गांधी की तारीफ, कहा - महाराष्ट्र के हित में है कांग्रेस का प्रस्ताव

नई दिल्ली। शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ( Sanjay Raut ) ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) की ओर से एससी और एसटी कल्याण योजनाओं को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने एक एजेंडा सामने लाया है ओर वो महाराष्ट्र के लोगों के हित में है तो हम उसका खुलकर स्वागत करेंगे।

If the Congress party has brought forward an agenda which is in the interest of people of Maharashtra and the state, then, it should be welcomed. There is no pressure politics: Shiv Sena leader Sanjay Raut on Sonia Gandhi's letter to Maharashtra CM on SC/ST welfare schemes