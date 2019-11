महाराष्ट्र के बाद गोवा में शिवसेना करेगी चमत्कार, संजय राउत बोले- बस कीजिए थोड़ा इंतजार

मुंबई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से महाराष्ट्र में करीब एक महीने के बाद एक स्थाई सरकार का गठन किया है। उद्धव राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, जिसके बाद से ही सभी शिवसैनिक फूल नहीं समा रहे हैं। महाराष्ट्र में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के बाद अब शिवसेना की नजर पड़ोसी राज्य गोवा पर है, जहां भाजपा की सरकार है।

महाराष्ट्र के बाद अब गोवा की बारी- संजय राउत

शिवसेना के नेता संजय राउत एक बड़ा बयान देकर सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी अब गोवा में नया फ्रंट खड़ा करने की तैयारी करेगी। संजय राउत ने बताया है कि गोवा फारवर्ड पार्टी के अध्यक्ष और गोवा के पूर्व डिप्टी सीएम विजय सरदेसाई और उनके तीन विधायक शिवसेना के साथ गठबंधन कर रहे हैं। गोवा में एक नया राजनैतिक मोर्चा खड़ा होने वाला है, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ। राउत ने कहा कि जल्द ही गोवा में भी आपको एक चमत्कार दिखाई देगा।

Sanjay Raut , Shiv Sena: It will happen across the country. After Maharashtra it is Goa , then we will go to other states. We want to make a non-BJP political front in this country. https://t.co/eKYHS1gAsA