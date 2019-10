शिवसेना को बड़ झटका, बागी नेता विशाल धनावड़े ने 300 पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ छोड़ी पार्टी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान का दिन करीब है। सभी राजनीतिक दल धुआंदार प्रचार में जुटे हैं। इस बीच हर पार्टी से बागी सुर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर सामने आई है।

चुनाव से ठीक पहले शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। विद्रोही शिवसेना नेता विशाल धनावड़े ने कल पार्टी के लगभग 300 कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया।

Rebel Shiv Sena leader Vishal Dhanawade along with around 300 party workers resigned from the party, yesterday. Dhanawade is contesting as an independent candidate from Pune's Kasba Peth constituency after he was denied a ticket by Shiv Sena. #MaharashtraAssemblyPolls