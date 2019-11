महाराष्ट्र में सीएम कुर्सी पर मातोश्री में चार नामों पर चर्चा तेज, उद्धव ने बताई अपनी पसंद

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन से पहले शिवसेना के लिए लगातार नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती सीएम पद को लेकर बनी हुई है। फिलहाल मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के नाम की चर्चा जोरों पर है, लेकिन उद्धव के अलावा भी तीन नाम और हैं जिन पर शाम चार बजे तीन दलों की बैठक से पहले शिवसेना विधायकों की बैठक मातोश्री में चर्चा हो रही है।

उद्धव के अलावा सीएम पद की रेस में आदित्य ठाकरे, संजय राउत और एकनाथ शिंदे का नाम आगे है।

संजय राउत तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो सीएम नहीं बनना चाहते, लेकिन एनसीपी चाहती है अगर उद्धव ना बने तो संजय राउत को ये मौका दिया जाए।

वहीं कुछ शिवसैनिक चाहते हैं युवा आवाज यानी आदित्य ठाकरे को मौका मिले। जबकि उद्धव की पसंद एकनाथ शिंदे हैं। अब इन चारों ही नामों पर चर्चा हो रही है।

महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर चल रही कवायद के बीच शिवसेना के लिए आई अच्छी खबर

Congress leader Manikrao Thakre: It is almost final that the next Maharashtra Chief Minister will be from Shiv Sena. NCP has never demanded the position of Chief Minister. pic.twitter.com/u28O08pdYi