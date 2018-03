नई दिल्ली: बीजेपी के साथ गठबंधन में होने के बाद भी आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने वाली शिवसेना ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि अगर पीएम मोदी नवाज शरीफ से मिल सकते हैं तो हम ममत बनर्जी से क्यों नहीं मिल सकते।

ममता भी एनडीए का हिस्सा रह चुकी हैं- शिवसेना

संजय राउत ने आगे कहा कि वो (ममता बनर्जी) एक भारतीय हैं और एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, इतना ही नहीं वो पहले NDA की महत्वपूर्ण सदस्य रही हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिशें लगातार तेज होती जा रही हैं। इसमें टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी देश में तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में जुटी हुई हैं। दिल्ली में वो कई बड़े नेताओं से इस बारे में मुलाकात भी कर चुकी हैं। बुधवार को उन्होंने शिवसेना और एनसीरी नेताओं से भी मुलाकात की है।

बीजेपी की मुश्किल बढ़ाएगा शिवसेना का बयान!

इस मुलाकात के बाद शिवसेना की तरफ से आए इस बयान से जरूर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्षेत्रीय पार्टियों के एक साथ आने से बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है, इसका नतीजा यूपी में देखा जा चुका है। शिवसेना सांसद ने कहा है कि ममता बनर्जी हमसे अछूत थोड़ी हैं।

ममता जुटी हैं तीसरा मोर्चा बनाने में

आपको बता दें कि चार दिन के दिल्ली प्रवास पर सोमवार को यहां आई ममता ने मंगलवार को संसद भवन में 10 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ ताबड़तोड़ बैठक की। एनसीपी सूत्रों के प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले की उपस्थिति में पवार और ममता के बीच 40 मिनट की अहम बैठक हुई। तीसरा मोर्चा के गठन की समर्थक ममता ने पवार के पांव छुए और उनसे विपक्षी मोर्चा की अगुवाई की अपील की।

#WATCH If our PM can meet Nawaz Sharif in Pakistan then why can't we meet Mamata ji? She is an Indian and the Chief Minister of a state, she has been an important NDA member in the past: Sanjay Raut,Shiv Sena pic.twitter.com/dNxonQdBQW