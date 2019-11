महाराष्ट्रः सरकार बनाने के लिए बचे 48 घंटे, रंग लाएगी राउत-पवार मुलाकात!

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर चल रही जद्दोजहद हर पल एक नया मोड़ ले रही है। कभी बीजेपी के पाले में गेंद नजर आती है तो कभी शिवसेना के। इस बीच एनसीपी भी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रही है। इन सबमें जो सबसे ज्यादा खास बात है वो ये कि लंबे समय से सहयोगी दल के रूप में चल रही बीजेपी-शिवसेना दोनों अपने-अपने रुख पर अड़े हैं।

बुधवार सुबह एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत गर्माई। वजह थी शिवसेना और एनसीपी के बीच खास मुलाकात। ये मुलाकात उस वक्त हुई है जब प्रदेश में सरकार बनाने के लिए महज 48 घंटे का वक्त बचा है। इसके बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी।

मुलाकात के बाद संजय राउत ने कहा है कि अगर बीजेपी की वजह से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगता है तो ये प्रदेश की जनता के साथ अन्याय होगा।

सूत्रों की मानें तो राउत और एनसीपी के बीच खिंचड़ी पकती दिखाई दे रही है। हो सकता है देर शाम तक शिवसेना राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दे।

Shiv Sena leader Sanjay Raut after meeting NCP chief Sharad Pawar, in Mumbai: He is a senior leader of the state & the country. He is worried about the political situation in Maharashtra today. We had a brief discussion. pic.twitter.com/PtXzll0rRC