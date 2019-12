नागरिकता बिल पर शिवसेना का यू-टर्न, उद्धव बोले- सुझाव मानने के बाद ही देंगे समर्थन

नई दिल्ली। देशभर में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर राजनीतिक दलों की अलग-अलग राय है। खास बात यह है इस बिल को लेकर शिवसेना के एक बार फिर अपना रुख बदल लिया है। मंगलवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती, हम समर्थन नहीं करेंगे।

उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि 'जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती, हम बिल का समर्थन नहीं करेंगे। अगर कोई भी नागरिक इस बिल की वजह से डरा हुआ है तो उनके शक दूर होने चाहिए।

महाराष्ट्रः शरद पवार ने फिर अपनी चाल से बीजेपी को कर दिया चारों खाने चित्त, इस बार तो पीएम मोदी...

Maharashtra CM Uddhav Thackeray: Anyone who disagrees is a 'deshdrohi' is their illusion. We have suggested changes in #CitizenshipAmendmentBill we want in Rajya Sabha. It is an illusion that only BJP cares for the country. pic.twitter.com/pmlenyTX0d