संजय राउत का बड़ा बयान, NDA की बैठक में शामिल नहीं होगी शिवसेना

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, लेकिन सरकार बनाने की पहल जारी है। शिवसेना, NCP और कांग्रेस पार्टी की लगातार बैठकें जारी है। आलम ये है कि शिवसेना के नेता खुलकर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इसी बीच संजय राउत ने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि NDA की मीटिंग में शिवसेना शामिल नहीं होगी।

शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि संसद के शीतालीन सत्र के शुरू से पहले दिल्ली में NDA की होने वाली बैठक में शिवसेना शामिल नहीं होगी। दरअसल, उनका इशारा था कि बीजेपी से शिवसेना का गठबंधन खत्म हो चुका है और NDA की किसी बैठक में शिवसेना शामिल नहीं होगी। गौरतलब है कि इससे पहले मोदी सरकार में शामिल शिवसेना का एक मात्र मंत्री अरविंद सावंत ने जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी से गठबंधन खत्म होने का यही सबूत है। हालांकि, संजय राउत के इस बयान पर बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

Shiv Sena leader Sanjay Raut on being asked if Shiv Sena will go for NDA meeting in Delhi ahead of Parliament session?: No, Shiv Sena will not go. pic.twitter.com/5NbDmFRe50