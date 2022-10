राजद-जदयू को एककर इस फॉर्मूले से नीतीश कुमार को PM बनाना चाहते थे प्रशांत किशोर, RJD नेता का बड़ा खुलासा

बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार द्वारा प्रशांत किशोर की 'पल्टीमार' टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना किए जाने के एक दिन बाद, राजद के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने पीके पर हमला किया है।

Shivanand Tiwari Attacks on Prashant Kishor talk about his Formula for Nitish