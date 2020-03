MP Political Crisis: शिवराज सिंह चुने गए विधायक दल के नेता, चौथी बार बनेंगे मुख्यमंत्री

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम ( mp political crisis ) चरम पर है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ( Kamal Nath's resignation ) ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। कमलनाथ के इस्तीफे के साथ ही बीजेपी खेमे में हलचल शुरू हो गई है। बीजेपी ( BJP ) विधायकों ने तीन बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ( Shivraj Singh Chauhan ) को विधायक दल का नेता चुन लिया है। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं।

यह भी पढ़ें-MP Political Crisis: कमलनाथ का इस्तीफा, शिवराज होंगे मध्य प्रदेश के अगले सीएम

Kamal Nath has submitted his resignation to Madhya Pradesh Governor Lalji Tandon. His letter states "All that has happened in Madhya Pradesh in the last two weeks is a new chapter in the weakening of democratic principles." pic.twitter.com/agzKBsdbxh