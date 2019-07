बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, राहुल को बताया रणछोड़ गांधी

नई दिल्ली। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ( BJP Leader Shivraj Chouhan ) ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा ( Rahul Resign ) देने पर उनकी चुटकी ली है और कहा है कि राहुल गांधी रणछोर गांधी हो गए हैं। आपको बता दें कि शिवराज सिंह दिल्ली में हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी ( Haryanvi dancer sapna choudhary )को बीजेपी की सदस्यता दिलाने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे।



रविवार को बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान समेत कई लोग मौजूद रहे। इस बीच हरियाणा की डांसर सपना चौधरी को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई।

Haryanavi dancer Sapna Chaudhary joins Bharatiya Janata Party at the party's membership drive program in Delhi. pic.twitter.com/G9jmj0tOrt

शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कर्नाटक में छाए सियासी संकट पर भी बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को समझ आ रहा है कि उन्हें किसी पार्टी के साथ रहना चाहिए। प्रदेश में चल रही उथल पुथल ये बयां कर रही है कि कांग्रेस नेतृत्व से नेता खुश नहीं हैं।

राहुल गांधी पर कसा तंज

बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है। उनके पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने और लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेने वाले कदम पर शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है। शिवराज ने कहा है कि राहुल गांधी अब रणछोड़ गांधी हो गए हैं, वो लड़ाई के बीच से ही मैदान छोड़ रहे हैं।

Karnataka: JD(S) leaders HD Revanna, D Kupendra Reddy, HK Kumaraswamy, and DC Thammanna have also joined the meeting between Congress leader & Karnataka Minister DK Shivakumar and JD(S) leader & former PM, HD Deve Gowda in Bengaluru. pic.twitter.com/ENcGKCFzTJ