शिवसेना ने फिर छेड़ा 'राम' राग, डिप्टी स्पीकर पद मांगकर बीजेपी पर बनाया दबाव

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच चुनाव के बाद एक बार फिर समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना ने दोस्ताना अंदाज में ही सही लेकिन भाजपा को एक बार फिर आंखें दिखाना शुरू कर दी है। शिवसेना ने भाजपा की दुखती रग पर हाथ रखना शुरू कर दिया है। दो मोर्चों के जरिये शिवसेना ने भाजपा को बड़ी चेतावनी दे डाली है। एक राम मंदिर तो दूसरा लोकसभा डिप्टी स्पीकर का पद। ये दो इशारे एनडीए में हलचल बढ़ाने के लिए काफी है। हालांकि इसके पीछे शिवसेना का एक खास मकसद है वो मकसद क्या है इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं...इससे पहले समझते हैं शिवसेना के दो बड़े दांव जो इस समय उन्होंने भाजपा पर चल दिए हैं।

Sanjay Raut, Shiv Sena: I feel this time around Ram temple's construction will start because if we don't, the country will stop trusting us. Now BJP has 303 MPs, Shiv Sena has 18, NDA has more than 350, what more is needed to construct the temple? pic.twitter.com/GtMGGlc5qy